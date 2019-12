Zu langjährigen Haftstrafen hat das Gericht in Almelo am Freitag die beiden Brüder Henri W. (38) und Maurits R. (25) verurteilt. Die Richter hielten es für erwiesen, dass die beiden mehrere Anschläge verübt haben, bei denen die Opfer teils schwer verletzt wurden.

Der jüngere der beiden hatte unter anderem im Mai 2017 in Gronau sechs Schüsse auf einen türkischen Unternehmer abgefeuert. Vier Projektile trafen den Mann. Dass niemand bei den Anschlägen getötet wurde, hatte, nannte die Richterin in Almelo am Freitag ein Wunder ein Wunder.

Weiterer Bericht folgt, derzeit läuft noch die Urteilsbegründung.