Neun Antragsteller erhielten jetzt die Förderbescheide von Kreis, Stadt und Land. Sie teilen sich 20 000 Euro für die Renovierung ihrer Denkmäler. „Die geförderten Maßnahmen stellen einen beachtlichen Querschnitt des Denkmalbestandes unserer Stadt dar“, sagt Karen Geveler , in der Stadtverwaltung sozusagen das Gesicht der Unteren Denkmalbehörde. Als Ansprechpartnerin in allen Fragen des Denkmalschutzes und denkmalgerechter Renovierungsmaßnahmen kommen Antragsteller zuerst zu ihr. Geveler nimmt die Verantwortung bei der Umsetzung des Denkmalschutzgesetzes wahr – insgesamt 396 Städte und Gemeinden des Landes kümmern sich um den Schutz und die Pflege der eingetragenen Denkmäler in ihren Kommunen.

„Zu den Denkmälern in Gronau und Epe zählen ehemalige Arbeiterwohnungen in der Morgensternsiedlung, klassische Bürgerhäuser in Epe, Villen und sogar Wegekreuze“, erklärte die Fachfrau, als Bürgermeister Rainer Doetkotte die Förderbescheide an die Antragsteller überreichte.

Doetkotte dankte Karen Geveler, der es gelungen war, zusätzlich zu den Eigenmitteln der Stadt und den Zuwendungen des Landes 10 000 Euro aus dem Denkmaltopf des Kreises einzuwerben. Bei einem gesamten Aufwandvolumen für alle neun Maßnahmen von knapp 39 000 Euro ergab sich eine 50-prozentige Zuwendung für jeden Antragsteller in Abhängigkeit vom jeweiligen Aufwand, teilte die Stadt mit.