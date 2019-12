Gronau -

Von Christiane Nitsche

Von Schick war nicht die Rede, als Bernhard Stienemann 1936 mit einem Wandergewerbeschein in der Tasche mit Altmetallen, Fellen und allen Arten von Abfällen handelte. Wer heute den Altex-Stoffladen an der Overdinkelstraße 22 betritt, findet alles andere als Abfälle vor. Hier gibt es Stoff bis zum Abwinken: Jersey, Trikot, Polster- und Dekostoffe, Filz in Hülle und Fülle und dazu alles, was der Näherin (und des Nähers) Herz begehrt: Kurzwaren, Füllwatte, Nähwerkzeug und Schnittmuster.