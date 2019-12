Sinn der Weihnacht verstanden

Wer durch die Tür an der Laubstiege 21 geht, steht im Foyer des Werner-von-Siemens-Gymnasiums. An jedem Schultag öffnet Hausmeister Heinz Elskamp morgens früh diese Tür, wenig später ist dann „Leben in der Bude“, wenn Hunderte von Schülern die Gänge bevölkern, wenn Lehrerinnen und Lehrer die letzten Vorbereitungen für die erste Unterrichtsstunde treffen. Nichts von alledem am heutigen 21. Dezember. Die Tür bleibt zu, die Schule ist verwaist. Erster Ferientag, die Adventszeit geht zu Ende. „Dreimal werden wir noch wach . . .“

Dabei war in den letzten Tagen vor den Ferien immer ganz besonders viel los, nicht nur an dieser Schule. Was noch alles zu erledigen ist: Weihnachten steht vor der Tür, das Jahr 2019 geht zu Ende; aber nach den Weihnachtsferien geht es flott auf die Zeugnisse des ersten Halbjahres zu. Lehrer und Schüler wissen, was nach der Atempause in den Ferien auf sie zukommt. „Kann ich meine Zeichnung noch abgeben?“, ist die bange Frage eines Schülers, der genau weiß, dass er einen Termin „verpennt“ hat und hofft, dass die weihnachtliche Stimmung den Lehrer gnädig stimmt.

Das Werner-von-Siemens-Gymnasium ist „eine bunte Schule in einer bunten Stadt“ charakterisiert Schulleiter Thomas Herden „seine Penne“ und ihr Umfeld. Es gebe einen hohen Anteil von Schülern mit Migrationshintergrund, unter denen aber auch zahlreiche Christen seien, es gebe andererseits unter den Schülern ohne Migrationshintergrund mehr als früher auch Schüler ohne religiöse Bindungen. „Das kann uns aber nicht davon abhalten, unser Schulleben im Sinne von religionsübergreifenden Werten wie Nächstenliebe zu gestalten.“

Dass an seiner „bunten Schule“ in engagierter Zusammenarbeit von Schülerschaft und Lehrerkollegium auch ein vielfältiges Schulleben gepflegt wird, erfüllt Herden mit Stolz. Er erinnert an den Aktionstag am 13. Dezember, er hebt die intensiven Proben hervor, mit denen sich der Abiturjahrgang auf die Bunten Abende vorbereitet. Schon ganz selbstverständlich ist, dass seit Jahren Oberstufenschüler Schoko-Nikoläuse verkaufen; damit geben sie allen am Schulleben Beteiligten die Möglichkeit, gegenüber Mitschülern, Lehrern und Kollegen Dankbarkeit zu zeigen und Freundschaft auszudrücken.

Voll des Lobes für das Engagement der Schüler ist auch Anke Tapken. Die Lehrerin für Physik und katholische Religion betreut seit langem die Kooperation des Gymnasiums mit dem Bethesda-Altenheim. „Bei der Nikolausfeier mit dem Bethesda-Seniorenzentrum haben unsere Schüler wieder einmal mit musikalischen und literarischen Beiträgen begeistert.“ Anna Kronenberg, Marie Tüpker, Lene Fraune und Carlotta Haben trugen besinnliche Gedichte und klassische Weihnachtslieder vor.

Moderner unterwegs waren Miriam Schmidtke, Luise Hartmann, Johanna Sterneberg und Bianca Rahl mit dem Song „People help the people“ von Birdy. Silas Ricking und Yerrel Elfring trafen den Nerv einiger jüngerer Bewohner des Seniorenzentrums mit „Bohemian Rhapsody“ von Queen. Wenige Tage später haben sich zahlreiche Schülerinnen und Schüler an einem Spaziergang mit den Rollstuhlfahrern des Bethesda-Heims zu einem Blumenmarkt in Overdinkel beteiligt.

Auch solche Aktivitäten seiner Schüler und Kollegen dürfte der Schulleiter im Blick gehabt haben, als er für die Weihnachtskarte der Schule ein Zitat der Lyrikerin Roswitha Block ausgewählt hat: „Wenn uns bewusst wird, dass die Zeit, die wir uns für einen anderen Menschen nehmen, das Kostbarste ist, was wir schenken können, haben wir den Sinn der Weihnacht verstanden.“ Verschickt werden die Grüße mit einer Karte, deren Illustrationen im Kunstunterricht entstanden sind. Juliane Kerting, Emma Leefken, Elisa Leuderalbert, Jeanne Lettang, Leni Marie Neururer und Yaren Yilmaz, Schüler der fünften Klassen, haben unter Anleitung von Ludwig Burandt die „lasierende und deckenden Malereien“ geschaffen, die im Dezember das Schullogo begleiten. Vom Geist des Schullebens künden auch die Grußkarten der Vormonate. Anlässlich des Jubiläums der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte haben Schüler der Stufe neun Plakate zu den Kinderrechten gestaltet. Modelle von Design-Entwürfen für Unterkünfte für Flüchtlinge und Opfer von Katastrophen, die Deniz Yüceer, Johanna Sterneberg, Jill Heggemann und Luise Hartmann gestaltet haben, machen deutlich, dass man nicht einfach nur Titel wie „Zukunftsschule“ oder „Schule ohne Rassismus – Schule mit Courage“ sammelt, sondern das Motto auch mit Leben füllt. Das Gronauer Gymnasium macht mit, zum Beispiel auch bei der Aktion „Jugend debattiert“ oder beim Geschichtswettbewerb des Bundespräsidenten. Sie ist dank der Initiative von Dr. Jutta Bickmann am Netzwerk „Osnabrücker Schüler-Coach“ beteiligt. Die Fortbildung zum Schüler-Coach haben gerade 20 Lehrkräfte absolviert, erwähnt der Schulleiter, bevor die Glocke zur nächsten Stunde ertönt.

Aber am 21. Dezember ist dann Ruhe im Schulhaus. Dann wird es einsam um den prächtige Weihnachtsbaum, der im Innenhof zwischen Mensa und Bibliothek für adventliche Stimmung sorgt.