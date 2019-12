Am 1. August 1973 startete er im Eper Amtshaus die Ausbildung zum Verwaltungsfachangestellten. Im Zuge der kommunalen Neugliederung wechselte Schulze Wilmert 1975 von Epe ins alte Gronauer Rathaus (heute Polizeiwache) und im April 1976 ins neue Rathaus.

Nach Ende seiner Ausbildung war er in zahlreichen Ämtern der Verwaltung – etwa im Hauptamt, im Wirtschaftsförderungsamt und als Standesbeamter im Standesamt – im Einsatz. Immer wieder führte die Arbeit ihn aber auch nach Epe, wo er in der alten Verwaltungsnebenstelle, später in der Dependance über dem K+K-Markt und im neuen Amtshaus wirkte.

Über viele Jahre bis zum Eintritt in den Ruhestand war der Rathaus-Service, die zentrale Anlaufstelle für Bürger in der Verwaltung, sein Wirkungsfeld. Und hier war Willi , nicht nur mit Kompetenz, Ruhe und viel Menschlichkeit für die Bürger da. Darüber hinaus war er innerhalb des elfköpfigen Teams auch die „Mutter der Kompanie“, wie beim Abschied deutlich wird. „Der Hahn verlässt den Korb“, stand denn auch am Freitag auf einem Plakat, das die Kollegen der Stempeluhr im Rathaus befestigt hatten.

Der letzte Arbeitstag von Willi Schulze Wilmert begann mit einem Autokorso, zu dem die Kollegen vom Rathaus-Service ihn von Zuhause abholten. Im Rathaus rollten sie ihm den roten Teppich aus. Und sie hatten wenig später noch eine Überraschung parat, die ihn (vorübergehend zumindest) sprachlos machte: Im Sitzungssaal gab zu Willis Ehren die Driland-Bigband (Schulze Wilmert ist Vorsitzender) ein Konzert. Sichtlich gerührt lauschte er den Klängen, darunter – passend zum Arbeitsende – auch der Titel „Final Countdown“.

Viele Kollegen der Stadt nutzten dieses Treffen, um sich persönlich von Willi Schulze Wilmert zu verabschieden. Der verlässt zwar die Stadtverwaltung, bleibt Epe aber treu – und das nicht nur durch seine Liebe zur Musik und zum Sportverein Vorwärts Epe.