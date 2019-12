Ein Heizungsbrand in einem Wohnhaus an der Schwarzenbergstraße hat am späten Sonntagvormittag die Feuerwehr auf den Plan gerufen. Eine Bewohnerin entdeckte gegen 11.10 Uhr das Feuer und rief die Rettungskräfte. Verletzt wurde niemand, vermutlich ist ein technischer Defekt Ursache für das Feuer, so erste Informationen der Polizei.