Für Patrick Langie, Jean-Pierre und Colette Cholet aus dem französischen Lille ist Epe immer ein Sehnsuchtsort geblieben. Ende der 1970er-Jahre waren sie – damals fast noch Kinder – für kurze Zeit im Rahmen eines Jugendaustausches in Epe und wohnten bei Familien am Ort. „Es hat sich ganz schön viel verändert“, sagt Jean-Pierre fast einem halben Jahrhundert später nach einem ersten Spaziergang durch das Stadtzentrum.

Viele der Gebäude erkennt er nicht mehr, aber er weiß noch ganz genau, wo er vor 50 Jahren übernachtet hat.

„Hier steht das Haus von Rierings“, geht Jean Pierre ganz zielsicher durch die Straße und zeigt auf das Fenster, hinter dem damals sein Ferienzimmer war.

„Was wohl aus Christel geworden ist?“ fragt auch Patrick. Das war die jüngere Tochter des Hauses. „Das herauszukriegen, sollte kein Problem sein“, sagt Franziskus Siegers, der in dem Haus an der Steinfurter Straße lebt, in dem vor 50 Jahren Patrick Langie Feriengast war. Ein Anruf genügt, und Christel freut sich genauso wie die Franzosen über das Wiedersehen. Nach so langer Zeit ist es schon erstaunlich, dass man sich noch so viel zu erzählen hat, meint sie. Vor allem sind es natürlich die Erinnerungen an den damals gemeinsam verbrachten Sommer, um die sich das Gespräch auf Deutsch, Französisch und mit Händen und Füßen dreht. Das Eper Freibad spielte in jenem Sommer eine große Rolle – da sind sich alle einig.

Colette, die beim Besuch mit von der Partie ist, hat den Freund ihres Bruders geheiratet. So sind sie alle in Kontakt. Die Freude über die gemeinsamen Erinnerungen und das Treffen in der Vorweihnachtszeit macht sich beim lachen und scherzen über gemeinsam erlebte Episoden bemerkbar.

Und am Ende sind sie sich – ein halbes Jahrhundert später – in einem einig: Dieses Treffen in Epe soll nicht das letzte gewesen sein. Patrick, Jean-Pierre und Colette werden wiederkommen – in ihren Sehnsuchtsort Epe.