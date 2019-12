Epe -

Von Frank Zimmermann

„Ich hab’ da mal was vorbereitet“, ist ein viel zitierter Satz in diversen Kochsendungen. Was im Fernsehen aber vor allem dem Zeitmangel geschuldet ist, hat auch in der Profi-Küche seinen festen Platz. „Mise en Place“ (Bereitstellung) heißt das in der Küchensprache Französisch. Dahinter verbergen sich vorbereitende Arbeiten, die während des eigentlichen Kochprozesses zu viel Zeit in Anspruch nehmen würden.