Die Polizei, dies berichtet die Zeitung „TC Tubantia“, hatte den ganzen Sonntag über – wegen der starken Strömung des Flusses – nach dem Wagen gesucht. Zuvor war in der Nacht zum Sonntag der 38-jährige Fahrer aus dem Wasser an Land geklettert. Zeugen verständigten daraufhin die Polizei. Der Mann soll unterkühlt gewesen sein und hatte offenbar eine Stichverletzung. Er wurde zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Die Polizei nahm ihn fest – weil er im Verdacht steht, eine Straftat begangen zu haben.

Was genau sich in der Nacht von Samstag auf Sonntag ereignet hat, versuchen Ermittler jetzt zu rekonstruieren. Erst Stunden nach seiner Festnahme habe der 38-Jährige ausgesagt, dass sich in dem Wagen noch eine Person befinde, berichtet die Tubantia weiter. Zur Ortung und Bergung des Fahrzeuges und der zweiten Person setzte die Polizei daraufhin ein Sonarboot und Taucher ein.

Erster Ermittlungsstand

Nach Angaben der Polizei liegen viele verdächtige Umstände des Vorfalls noch im Dunkeln. So sei unklar, woher die Stichwunde des Mannes stammt und in welcher Beziehung der 38-Jährige und die tote Frau standen. „Es ist ein sehr komplexer Fall“, so ein Polizeisprecher.

Für die Festnahme des Mannes habe es allerdings genügend Anhaltspunkte gegeben: „Die Entscheidung haben wir aufgrund seiner Verletzung und seiner Aussage dazu, wie das Auto ins Wasser gelangte, getroffen. Wir ermitteln in alle Richtungen und gehen deshalb auch von einer Straftat aus“, wird der Sprecher der Polizei weiter zitiert.

Auf Anfrage machte die Polizei Borken am Montagabend deutlich, dass sie bisher in den Vorgang nicht involviert sei.