Gronau -

Von Christiane Nitsche

Flucht und Vertreibung gehören zur Geschichte der Menschheit, so scheint es – nicht erst seit den Tagen von Maria und Josef, die ihren Jesus laut Überlieferung auf der Flucht vor den Häschern des Herodes in einem Bethlehemer Stall zur Welt brachten. Das Weihnachtsfest hat seinen Ursprung also in der Geschichte einer Flucht. Anlass genug, sich zu vergegenwärtigen, wie wenig selbstverständlich es sein kann, eine Heimat zu haben.