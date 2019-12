Timeless-Sänger Stefan Busch begrüßte die Gäste mit den Worten: „In den vergangenen zwei Wochen traf ich in der Stadt nur noch Leute, die zu mir sagten: Bis Montag! Wir freuen uns schon. Toll, dass ihr alle gekommen seid. Mensch, das ist ja wie Weihnachten .“

Dann legte die Band los. Carsten Witte am Schlagzeug, Bassist Mirco Haupt sowie die Timeless-Urgesteine Uwe Kronenfeld an den Keyboards, Gitarrist Martin Dropmann und Sänger Stefan Busch spielten fast drei Stunden Live-Musik, prall gefüllt mit Hits aus den 60er- bis 90er-Jahren. Zur Verstärkung hatten sie sich zu etlichen Titeln Lilly Buss und Manuela Haupt dazu geholt.

Und wie die Besucher es von Timeless her kennen, durften auch die besonderen Gäste nicht fehlen: Ralf „Flipper“ Boyer sorgte vor allem mit seinen Congas für noch mehr Rhythmus. Bluesharp-Spieler Andreas Kösling entführte die Gäste in die Welt des Blues und nahm mit seinem Instrument ein Bad in der Menge.

Uwe Kiehl wurde von Stefan Busch als „Gronaus Antwort auf Noddy Holder von Slade“ angekündigt. Seine gewaltige Hardrock-Röhre ließ er in drei Titeln klingen, und die Zugabe-Rufe wollten fast kein Ende nehmen.

Wer nach gut drei Stunden Live-Musik noch nicht genug hatte, für den brachte DJ Lucky Lars noch nach Mitternacht die passenden Tanz-Rhythmen. Dem Timeless-Musikstil passte er sich an, und die verbliebenen Gäste dankten es ihm mit schwungvollen Tanzeinlagen, bis um etwa 1.30 Uhr auch die letzten Gäste den Nachhauseweg antraten.

Die Crazy-Christmas-Party soll auch im nächsten Jahr wieder stattfinden, dann als Jubiläums-Party: Denn exakt vor 30 Jahren läutete Timeless die erste Crazy-Christmas-Party im Lambertihof an der Gildehauser Straße ein.