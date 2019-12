Freizeitclubheft der Behindertenhilfe

Neu Angeboten wird in diesem Jahr unter anderem der Besuch der LWL-Integrationsmesse in Dortmund. Das Projekt, das im Zusammenhang mit dem Besuch steht, heißt „Arbeit fair-bindet“. Es richtet sich an junge Erwachsene mit Handicap. Ihnen soll die Chance gegeben werden, Betriebe in der Region kennenzulernen, in denen Menschen mit und ohne Behinderungen gemeinsam arbeiten.

Aber auch die bewährten Kurse, wie zum Beispiel Kegeln, Kochen, Offener Treff, Schwimmen, Singen und Musizieren, Lesen-Schreiben-Rechnen, Disco, etc., bei denen sich wöchentlich über 100 Menschen mit und ohne Behinderung treffen, werden wieder angeboten.

Für die Reiselustigen werden erneut Reisen ins In- und Ausland oder Tagesfahrten zu bestimmten Themen – wie zum Beispiel der Besuch des Fußballstadions in Bielefeld angeboten.

Die Kinder und Jugendlichen führt es dieses Jahr ins Familienferiendorf Schillig an der Nordseeküste und die Erwachsenen können sich unter anderem auf eine Ferienwoche im Haus Suudwester auf Ameland freuen.

Das neue Kursheft ist beim Familienunterstützenden Dienst des Caritasverbandes für die Dekanate Ahaus und Vreden an der Friedrichstraße 13 in Epe, der Caritas-Geschäftsstelle Ahaus, Coesfelder Straße 6, und in vielen öffentlichen Gebäuden sowie Banken und Sparkassen erhältlich.

Das Kursheft wird auch per Post verschickt. Interessenten können sich telefonisch, ✆ 02565 406650, melden.