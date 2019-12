Der Eperaner Stammtisch um das Weihnachtsmarktteam „Pilz und Pils“ hatte schon im Vorfeld angekündigt, die Einnahmen an seinem Stand in Epe wieder einem guten Zweck zukommen zu lassen. Die Männer verkaufen auf dem Weihnachtsmarkt in Epe alljährlich Bier und Champignons – in diesem Jahr sogar in einer eigens dafür konstruierten Hütte.

Durch die erfolgreiche Arbeit konnten die Vorstandsvertreterinnen die stattliche Summe von 4000 Euro für das Projekt „Herzschlag“ in Empfang nehmen. „Zwischen „Pilz und Pils“ und der Stiftung herrscht einfach Vertrauen in eine gute Zusammenarbeit“ betont Sundermann . Schon im vergangenen Jahr durfte die Bürgerstiftung eine Spende für das Projekt Kinderwunschbaum in Empfang nehmen. „Wir können einfach nur Danke sagen und ein großes Lob für den tollen Einsatz aussprechen“, so die Stiftung in einer Mitteilung. Die Aktion „Herzschlag“ möchte Gronau und Epe mit ausreichend Defibrillatoren ausstatten, damit diese den Bürgern im Notfall zur Verfügung zu stehen. Mehr Infos unter: .