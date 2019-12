Blickpunkt der Woche Haben Sie 65 Urlaubstage pro Jahr?

Zwölf Wochen Ferien – wovon Schüler träumen, wird für viele Eltern zum Albtraum: Wie lässt sich über einen so langen Zeitraum die Betreuung organisieren, wenn beide Eltern berufstätig sind? In den Niederlanden werden an Projektschulen neuen Lösungen ausprobiert, hat Frank Zimmermann herausgefunden. Von Frank Zimmermann