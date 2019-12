Nach mehr als 48-jähriger Beratungs- und Verkaufstätigkeit tritt jetzt Udo Smit (Mitte) in den Ruhestand. Am 2. Mai 2015 begann Smit bei der Firma Gerwens Fachcenter in Epe seine letzte berufliche Etappe, nachdem der zuvor bereits 42 Jahre bei der Mannebeck in Gronau gearbeitet hatte. „Sein umfangreiches Fachwissen und seine freundliche und kompetent Art machten ihn schnell zu einem wichtigen Mitglied im Verkaufsteam“, heißt es in einer Mitteilung. Seine Stärken lagen in der Lösung von Kundenwünschen, in der schnellen Bearbeitung bei der Schlüsselanfertigung sowie in der serviceorientierten Problemlösung bei defekten Geräten. „Die Mitarbeiter sowie die Geschäftsführer Gerd (l.) und Thomas Gerwens (r.) danken Udo Smit für Engagement und Zusammenarbeit. Für den dritten Lebensabschnitt wünschen sie ihm Gesundheit und alles Gute.