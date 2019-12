Das Nachbarland bereitet sich wieder auf eine unruhige Nacht vor. Zum Jahreswechsel „brennt“ es in den Niederlanden häufig an allen Ecken und Enden. Polizei, Feuerwehr und Rettungskräfte sind im Großeinsatz. Mitverantwortlich dafür ist in vielen Fällen illegales Feuerwerk, das massenhaft aus dem Ausland über die Grenze kommt.