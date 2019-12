Gronau/Lingen -

Von Christiane Nitsche

Bislang betreut der Gronauer Hopsizverein mit seinem gut eingespielten Team an ehrenamtlichen Hospizbegleitern erwachsene Gronauer, die an einer unheilbaren Krankheit leiden oder schlicht in der letzten Phase ihres Lebens sind. Künftig sollen auch Kinder betreut werden – dazu wurde jetzt die Kooperation mit dem „Kinderhospiz-Stützpunkt Löwenherz“ in Lingen eingegangen.