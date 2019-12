Spende gegen das Verhungern

Vier angehende junge Medizinerinnen und Mediziner, die ihr „Praktisches Jahr“ in Butare/Huye in Ruanda verbrachten, wunderten sich, dass viele Patientinnen und Patienten zwar Operationen gut überstanden hatten, dann aber unter Wundheilungsstörungen, Infektionen und weiteren Komplikationen litten, die bis zum Tod führten. Des Rätsels Lösung war, dass die in Ruanda geltende allgemeine öffentliche Krankenversicherung zwar die medizinische Versorgung abdeckt, nicht aber die Ernährung während des Krankenhausaufenthaltes. Können dies die Angehörigen nicht sicherstellen, verhungern die Patientinnen und Patienten schlichtweg.

Junge Mediziner wurden aktiv

Die vier jungen Medizinerinnen und Mediziner wurden aktiv und gründeten das von Spenden getragene Projekt „Eat To Fight Your Disease e.V.” (ETFYD, das zusammen mit dem ruandischen Verein Kuzamura Ubuzima (KU) inzwischen 2,5 Hektar Land auf dem Krankenhausgelände biologisch bewirtschaftet und so zusammen mit zusätzlich auf dem Markt gekauften Lebensmitteln 120 besonders bedürftige Patientinnen und Patienten täglich mit zwei vollwertigen und gesunden Mahlzeiten versorgt. Drei Köchinnen und Köche bereiten die Mahlzeiten täglich frisch und warm zu – mit Hilfe zahlreicher Farmarbeiter und Küchenhelfer. Gleichzeitig werden Angehörige im Rahmen des Projektes in biologischen Anbaumethoden und in gesundheitlich relevanten Themen wie Malaria, HIV oder Hygiene geschult.

Damit bei der Zubereitung der Mahlzeiten nicht mehr kiloweise Holz und Kohle verbrannt werden, hat „Eat To Fight Your Disease“ inzwischen begonnen statt der kleinen Krankenhausküche eine moderne Großküche bauen zu lassen, in der mit modernen Öfen die Rauchentwicklung ebenso drastisch reduziert wurde wie der Verbrauch der fossilen Brennstoffe Holz und Kohle.

Projekt sorgte für Begeisterung

Der SI Club Münsterland West war von diesem Projekt, über das die junge Medizinerin Verena Brekle vor einiger Zeit bei einem Clubabend berichtete, so beeindruckt, dass ein großer Teil des Erlöses aus dem Blau-Gelben Salon zusammen mit weiteren Spenden genutzt und in Höhe von 4500 Euro dem Verein zur Verfügung gestellt worden ist. Und so gab es jetzt strahlende Gesichter, sowohl bei der für den Verein stehenden Empfängerin Brekle als auch einigen Clubmitgliedern des SI-Clubs Münsterland West, der diesen Betrag in Höhe von 4500 Euro zur Verfügung stellen konnte. Die Spende trägt dazu bei, die große neue Küche zu vervollständigen und weitere Aktivitäten des Vereins, insbesondere die Schulung der Einheimischen in biologischem Anbau von Nahrungsmitteln wie auch umweltfreundlicher Herstellung von Mahlzeiten zu unterstützen.

Netzwerk berufstätiger Frauen

Soroptimist International (SI) vereint rund 80 000 Frauen in 132 Ländern. Es ist das weltweit größte Netzwerk berufstätiger Frauen mit gesellschaftspolitischem Engagement. Soroptimistinnen setzen sich ein für Menschenrechte, weltweiten Frieden, internationale Verständigung und die Verbesserung der Lebensbedingungen von Frauen und Mädchen.

Der SI-Club Münsterland-West gehört seit 2005 dazu und ist ein „Mehrgenerationenclub“. Jeder Familienstand ist vertreten, die Vielfalt der Berufe, die Unterschiedlichkeit der Lebensläufe und Lebenssituationen sowie die Pluralität der Meinungen ermöglichen ein hohes Maß an Information, Einsichten und Austausch.