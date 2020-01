Nachfolgend die Losnummern (ohne Gewähr), die Preise gewonnen haben: Auf das Los 528 entfällt als Gewinn eine Berlinreise zur Grünen Woche vom 24. bis 26. Januar 2020. Die Losnummer 280 gewinnt Theaterkarten für die Aufführung „Jesus Christ Superstar“ in Gelsenkirchen am 3. April. Auf das Los 861 entfallen Theaterkarten (Gelsenkirchen) für das Stück „Die Macht des Schicksals“ am 1. März 2020. Auf den Besuch des Konzerts von Stefanie Heinzmann & Max Mutzke am 2. Mai im Rahmen des Jazzfests Gronau darf sich der Besitzer des Loses 941 freuen.

Einen Gutschein der Firma Portheine gewinnt das Los 511, einen Gutschein des Restaurants Verst das Los mit der Nummer 548. Jeweils zwei Karten für das Konzert des Westfälischen Kammerchors Münster am 12. Januar entfallen auf die Lose mit den Nummern 362 und 1252.

Eine Wanduhr (Rosetten-Sauer-Orgel) gewinnt das Los 88, einen Gutschein für Blumen van Koetsveld das Los 593 und einen Bädergutschein der Stadtwerke Gronau das Los 1658. Die Los-Nummer 927 erhält Konzertkarten für ein „Klangpralinen“-Konzert im Paul-Gerhardt-Heim. Auf das Los 1591 entfällt der kostenlose Eintritt ins Rock‘n‘Pop-Museum.

Gutscheine erhalten die Besitzer der Lose 1551 und 809 (jeweils ein Frühstück bei der Bäckerei Hesselink). Einen Gutschein für die Molkerei Söbbeke gibt es für das Los 575 und einen Kinogutschein (Cinetech) das Los 1813. Und über Orgelwein können sich die Besitzer der Lose 1230, 1008 und 942 freuen.

Alle Gewinner werden gebeten, sich bei Dr. Tamas Szőcs, ✆ 02562 7260059, zu melden.