Verfahrene Situation

Festgefahren hat sich am Vormittag des Neujahrstages der Fahrer eines Autos mit niederländischem Kennzeichen. Aus bislang noch nicht geklärter Ursache war der Pkw von der Fahrbahn geraten und auf dem Kreisverkehr Gronauer Straße/Hofkamp/Hauskamp in Epe gelandet. Dort setzte sich der Wagen auf einem der Steine am Rand des Kreisels fest. Bemühungen der Insassen, das Auto per Wagenheber freizubekommen, scheiterten, so dass die Feuerwehr zur Hilfe gerufen wurde.