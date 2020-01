Am Silvestermorgen hatten Unbekannte in einen Briefkasten am Heerweg/Ecke Brüggenkamp in Gronau einen Feuerwerkskörpergeworfen. Das entstandene Feuer zerstörte die Briefe und Karten, die sich in dem Kasten befanden. Das Geschehen spielte sich zwischen 4 und 5 Uhr ab. Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Gronau unter ✆ 02562 9260.