Epe feiert Karneval mit den Tuweps und Stefan Stürmer

Eintrittskarten gibt es noch bis Freitag (10. Januar) für sechs Euro im Vorverkauf. Verkaufsstellen in Gronau und Epe sind die jeweiligen Hauptstellen der Sparkasse. In Epe gibt es Tickets zudem bei der Volksbank (Merschstraße und Auf der Sunhaar) sowie bei Getränke Bügener, im Hotel Bügener und Heisterborg und Partner. Außerdem kann man per Mail unter kartenjugendkarnevalepe@web.de Karten reservieren. An der Abendkasse kostet der Eintritt acht Euro.