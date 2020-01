Die Volksbank Gronau-Ahaus konnte jetzt erneut eine langjährige Mitarbeiterin beglückwünschen: Jubilarin Regina Thünemann feierte ihr 40. Dienstjubiläum. Die gelernte Steuerfachangestellte begann ihre Laufbahn bei der Volksbank Gronau-Ahaus im Jahre 1980 als Mitarbeiterin im Daten-/Zahlungsverkehr Unternehmensservice der Niederlassung Metelen. Im Jahre 2003 wechselte sie zu Niederlassung Epe , um als Sachbearbeiterin sieben Jahre lang die Marktfolge Datenqualität zu unterstützen. Nach einer weiteren Station in der Niederlassung Ahaus, kehrte sie nach Epe zurück und war bis Juli 2017 in der allgemeinen Marktfolge tätig. Bis heute bleibt sie der Niederlassung Epe treu und arbeitet als Sachbearbeiterin in der Baufinanzierung. Ihre Expertise wird sowohl von Mitarbeitern als auch von Kunden sehr geschätzt. In einer Feierstunde gratulierte ihr Vorstandsmitglied Michael Kersting herzlich zum Jubiläum und bedankte sich für ihre kompetente, hilfsbereite und stets zuverlässige Arbeitsweise zum Wohl des Unternehmens.