Beispielsweise das Sandsteinrelief in der südlichen Turmkapelle an der Außenwand gegenüber des Josefsaltars. Es ist beschädigt und nicht auf den ersten Blick zu deuten. Bei genauerem Hinsehen lässt sich aber doch einiges erkennen und auch erschließen. So sieht man in der vorderen Mitte eine kniende Figur mit ausgebreiteten Armen im langen Gewand.