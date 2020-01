Brand in Restaurant

Bei einem Brand in dem Asia-Restaurant an der Enscheder Straße ist am Montagmorgen Sachschaden entstanden. Das Feuer war offenbar in einem Raum im hinteren Teil des Gebäudes ausgebrochen. Brandgeruch hatte Anwohner darauf aufmerksam gemacht. Sie alarmierten gegen 7.50 Uhr die Feuerwehr. Die Scheiben des Restaurants waren bereits verrußt, als die Wehrleute eintrafen. Sie brachen die Tür des Lokals auf und löschten den Brand. Auch ein nebenan liegendes Ladenlokal wurde durch Rauch in Mitleidenschaft gezogen. Die Ursache für den Brand und die Schadenshöhe sind derzeit noch nicht bekannt.