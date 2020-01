Jugend der Ahmadiyya Muslim-Gemeinschaft säubert City

Wie im letzten Jahr haben im Rahmen einer bundesweiten Neujahrs-Aktion Jugendliche der Ahmadiyya Muslim-Gemeinschaft Gronau am Neujahrsmorgen wieder die Straßen der Gronauer Innenstadt von den Überresten der Silvester-Böllerei gesäubert. Mit Besen und Abfallsäcken machten sich die Jugendlichen auf und konnten am Ende leider wieder einmal eine Menge Müll präsentieren. Besucher der Innenstadt konnten sich später beim Spaziergang über eine in Teilen weitgehend gereinigte City freuen.