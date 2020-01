Eine große Lagerhalle steht im Gildehauser Gewerbegebiet in Flammen. Dunkle Rauchschwaden sind schon von Weitem zu sehen. Die Einsatzkräfte sind vor Ort, so die Grafschafter Nachrichten.

Feuerwehrkräfte sind am Montagvormittag mit einem Großaufgebot im Gewerbegebiet in Westenberg im Einsatz. Dort steht eine große Lagerhalle eines Blumenhandels in Vollbrand. Das Feuer dehnte sich schnell aus. In der Halle befinden sich Blumen, zurzeit ist noch unklar, ob es im Gebäude auch noch einen Dieseltank gibt. Abseits des Gebäudes sollen auf dem Außengelände in Containern außerdem Feuerwerkskörper lagern. Die Einsatzkräfte versuchen, ein Ausdehnen des Feuers auf diese Container zu verhindern. Dazu verwenden die 110 Einsatzkräfte auch zwei Hubrettungsbühnen. Vor Ort sind Feuerwehrleute aus Gildehaus, Bentheim, Schüttorf und Neuenhaus. Bislang gibt es keine Meldung zu Verletzten. Ersten Informationen zufolge, hatte die Eigentümerin den Brand selbst gemeldet.

Anwohner und andere ansässige Firmen sollten aufgrund der starken Rauchentwicklung Türen und Fenster geschlossen halten.