Epe -

Bei seinem Kurzauftritt in der Mixed-Comedy-Show in Epe gab es Ende September für den Kölner Kabarettist, Comedian und Schauspieler Gerd Buurmann tosenden Applaus. Am 17. Januar (Freitag) kommt Gerd auf vielfachen Wunsch mit seinem kompletten Soloprogramm in die Latüchte. Der Abend verspricht jede Menge Spaß, viele Lacher und beste Unterhaltung.