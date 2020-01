„Ich bin überglücklich, dass unsere verschollenen Gemeinde-Protokolle nach über 60 Jahren wieder in unsere Baptisten-Gemeinde zurückgekehrt sind“, schwärmt Pastor Michael Gordon und zeigt zwei alte Bücher. Die beiden Dokumente beinhalten handschriftliche Gemeindestunden-Protokolle. Das erste Buch beginnt 1934 im Zusammenhang mit dem Neubau der Baptisten, das zweite schließt zeitlich an mit dem Kommen von Prediger Hugo Baar .

Hugo Baar hatte damals viele Gemeinde-Dokumente (u.a. diese beiden Bücher) nach der Spaltung der Gronauer Baptisten in den 50er-Jahren unrechtmäßig behalten. Danach waren sie unauffindbar – bis jetzt.

Pastor Gordon berichtet laut einer Pressemitteilung der Gronauer Baptistengemeinde über den abenteuerlichen Weg dieser Unikate: „Als ich im Frühjahr für zwei Wochen in der Colonia Dignidad in Chile war, traf ich mich am Ende in Santiago de Chile mit Rechtsanwalt Winfried Hempel . Ich erzählte ihm, dass ich alte Schriftstücke suche.“ Hempel habe sich schwach daran erinnert, dass eventuell Gronauer Dokumente von einem „Herrn J“ gerettet worden seien.

Pastor Gordon weiter: „Als die Sekte nicht mehr unter staatlichem Schutz war, sondern Repressalien befürchten musste, wurden auf Anordnung der Leitung hin sehr viele Schriften, Bilder und Filme verbrannt. Einige wenige der jüngeren Bewohner (unter anderem Herr „J“) retteten heimlich einige Dokumente, versteckten sie und bewahrten sie so vor der Vernichtung.“

Pastor Gordon nahm sofort Kontakt mit Herrn „J“ auf und fragte nach. „Tatsächlich waren irgendwelche Gronauer Bücher vor der Vernichtung gesichert worden. Und so bat ich Herrn „J“ darum, mir diese Dokumente zukommen zu lassen. Als ich sie endlich erhielt, hatten sie eine wahre Odyssee hinter sich: Ursprünglich in Gronau verfasst, nach Siegburg verschleppt, über das Meer nach Chile in die Colonia Dignidad entführt und über Jahrzehnte im Versteck gehalten. Dann vor dem Feuertod mutig gerettet. Jetzt nach meiner Kontaktaufnahme aus einem sicheren Versteck wieder kurzzeitig in die Colonia Dignidad gebracht, von dort einem anderen Verbindungsmann in Santiago de Chile übergeben. Anschließend zurück nach Deutschland geflogen, wo sie in Berlin dem Retter Herrn „J“ überbracht wurden, der sie mir dann endlich in Gronau übergeben konnte.“