Jetzt, im Winter, ist es ruhig in der Ammerter Mark. Aus Norden und Osten dringt ein kontinuierliches Rauschen an das Ohr des Besuchers. Das verursachen die Autos und Lastwagen, die ganz in der Nähe über die B 54 und die A 31 fahren. Aber auch das Zwitschern und Tirilieren heimischer Singvögel ist immer wieder zu hören.