Losser will keinen Nachtclub in Glane mehr

Losser/Gronau -

In dem ehemaligen Nachtclub El Dorado in Glane (kurz hinter dem Grenzübergang Losser­straße in Gronau) sollen künftig keine sexuellen Dienstleistungen mehr angeboten werden dürfen. Das hat der Gemeinderat von Losser am Dienstagabend beschlossen.