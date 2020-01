„Wenn Sie Mist bauen, verhandeln wir neu!“

Gronau/Ochtrup/Rheine -

Die Latte der Taten ist lang: versuchte räuberische Erpressung in Tateinheit mit Körperverletzung, Urkundenfälschung, Fahren ohne Führerschein und ohne Versicherung, fahrlässige Körperverletzung in Tateinheit mit Unfallflucht. Wegen dieser Tatvorwürfe – begangen in Ochtrup zwischen März und Juli 2019 – musste sich am Mittwoch ein 19-Jähriger Gronauer vor dem Jugendschöffengericht in Rheine verantworten. In der Beweisaufnahme bestätigten sich die Vorwürfe, sodass das Gericht die Schuld des Angeklagten fest- und ihn für zwei Jahre unter Bewährung stellte. „Wenn Sie Mist bauen oder gegen die Auflagen verstoßen, verhandeln wir neu und legen ein Strafmaß fest“, warnte der Richter ihn in der Urteilsbegründung eindringlich vor Fehlverhalten. Mit dem Urteil folgte das Gericht der Empfehlung der Jugendgerichtshilfe.