Mann leistet Widerstand

Gronau -

Die Polizei hat am Dienstag Kontrollen durchgeführt. In diesem Zusammenhang wollten Polizeibeamte gegen 14 Uhr auf der Enscheder Straße einen Fahrradfahrer überprüfen. Der 39 Jahre alte Gronauer hielt aber nicht an, sondern versuchte zu flüchten. Er wurde von den Beamten nach kurzer Verfolgung gestellt und leistete dabei Widerstand. Der Gronauer versuchte, einen der Beamten mit einem Schlag und einen Kopfstoß zu verletzen – beides konnte verhindert werden. Der 39-Jährige hatte zwei Gramm Marihuana dabei. Die Drogen wurden sichergestellt und ein Strafverfahren eingeleitet. Das teilte die Polizei am Mittwoch mit.