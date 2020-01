Sternsinger in Epe: Stolzes Ergebnis

epe -

Insgesamt 180 kleine und große Eper Sternsingerinnen und Sternsinger haben am Wochenende an Häusern und Türen den Segen 20*C+M+B+20 geschrieben und den Bewohnerinnen und Bewohnern ein frohes, friedvolles und gesegnetes neues Jahr gewünscht. Dabei haben sie die stolze Summe von 17 970,80 Euro für bedürftige Kinder – in diesem Jahr beispielhaft im Land Libanon – gesammelt. Aufgestockt durch die Kollekte und durch noch eingegangene Einzelspenden wird die Pfarrei rund 19 000 Euro an das Kindermissionswerk „Die Sternsinger“ überweisen können.