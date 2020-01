Am letzten Samstag in diesem Monat (25. Januar) laden die Kooperationspartner erneut in das Autohaus Segbert an die Ochtruper Straße 24 ein. Statt einer Vielzahl von Fahrzeugen finden die Besucher dann nicht nur die namensgebenden Schulranzen. Das Drumherum zum Schulanfang kennzeichnet das umfangreiche Programm, das vor allem auf die kleinen Besucher ausgerichtet ist.

Neben einer riesigen Auswahl an Tornistern verschiedener Hersteller und in unzähligen Variationen wird es für die Kinder auch wieder ein attraktives Gewinnspiel geben. Als kostenlose Aktionen stehen daneben auch ein Luftballonknoter, die Kinderfußmessung, eine physiotherapeutische Beratung und eine Ernährungsberatung mit dem Schwerpunkt „Gesundes Frühstück“ auf dem Programm.

Beteiligt an der Organisation und Durchführung der Veranstaltung sind neben dem gastgebenden Autohaus Segbert die Firmen Wolbers City, das Kinderschuhparadies Terhünte, Physiotherapie Dietmar Wülker, die Barmer sowie die Sparkasse Westmünsterland. In diesem Jahr ist auch das Team von Optik Gebker wieder am Start.

Die Besucher sollten Parkplätze im größeren Umkreis suchen, so der Tipp der Organisatoren. Die Veranstaltung beginnt um 9.30 Uhr und soll um 13 Uhr enden.