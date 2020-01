Wilhelm Wöltermann ist verzweifelt: „Die Tauben sind mein Leben“, sagt er. Rund 60 Brieftauben hält der 64-Jährige. Doch deren Existenz ist bedroht. Denn: Wöltermann muss den Schlag, den er bisher auf einem Grundstück nahe des Wittekindshofes hat, bis Ende Februar räumen. „Auf dem Grundstück sollen eine neue Schule und eine Sporthalle entstehen.“ Und deshalb sucht Wöltermann jetzt für seine gefiederten Freunde und sich eine neue Bleibe.

25 Quadratmeter Fläche

„Das kann eine Scheune, ein Dachboden oder ein freistehender Schlag sein“, macht er deutlich, dass es nicht um ein großes Anwesen geht. Rund 25 Quadratmeter Fläche würden reichen. Auf Nachfrage räumt er auch mit der Vorstellung auf, dass die Tauben das Umfeld ihres Schlages mit ihren Hinterlassenschaften verunzieren. „Das ist ein schlimmes Vorurteil, das viele Menschen in Verbindung mit Tauben haben“, sagt er. Und auch einen ganztägigen „Betrieb“ rund um den Schlag muss niemand fürchten: Zwei Mal am Tag würde Wöltermann kommen, um die Tiere zu füttern und sie fliegen zu lassen. „Die laufen nicht den ganzen Tag auf dem Dach herum.“

Was mit seinen Tauben geschieht, wenn er keine neue Bleibe findet, mag Wöltermann sich nicht vorstellen – und er kann die Konsequenz auch nicht aussprechen. „Ich hänge mit Herzblut an diesem Hobby“, sagt er. Und: „Für mich sind meine Tiere unersetzbar . . .“ Schon mehrfach hat er inseriert, um auf seine Schlag-Suche aufmerksam zu machen. „Aber es klingelt nicht“, sagt Wöltermann – und meint damit sein Handy, dessen Nummer er in den Anzeigen angegeben hat.

Schlaggemeinschaft als Alternative

Seit 1994 züchtet der Junggeselle Brieftauben, ist inzwischen – krankheitsbedingt – Frührentner und kann sich seinem Hobby voll und ganz widmen. Neben dem Umzug auf einen neuen Schlag kann er sich auch vorstellen, mit einem anderen Züchter eine Schlaggemeinschaft einzugehen und zumindest einen Teil seiner Tauben in die Zucht einzubringen.

Der Besuch in der Redaktion und seine Bitte, bei der Suche nach einem neuen Zuhause für die Brieftauben behilflich zu sein, ist ihm ein Anliegen: „Ich suche wirklich!“, sagt er – und hofft, dass sein Telefon nach diesem Bericht endlich klingelt: ✆ 0170 1243239.