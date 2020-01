Dr. Tamas Szöcs blickt zufrieden in Richtung Orgelempore: „Kirche und Stadt sind jetzt um ein Kunstwerk reicher“, sagt der Kantor der Ev. Kirchengemeinde und hat dabei die just eingebaute Rosette der Sauer-Orgel im Blick. Im Februar 2017 wurde sie in Dortmund-Dorstfeld beim Abbau der Orgel ausgebaut. Jetzt ist sie nach Säuberung und Restauration an ihrem neuen Platz in der Ev.