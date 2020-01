Bei einem Unfall im morgendlichen Berufsverkehr ist am Freitag gegen 7.45 Uhr ein Radfahrer verletzt worden. Nach ersten Angaben der Polizei an der Unfallstelle befuhr der Radfahrer die Ochtruper Straße in Richtung Innenstadt. Er wollte – laut Zeugen während der Grünphase seiner Ampel – dem Heerweg überqueren.

Dabei kollidierte er mit dem Führerhaus eines Lastwagens, der von der Ochtruper Straße nach rechts in den Heerweg einbog. Der Radfahrer stürzte, wurde aber wohl nicht von dem Lkw überrollt. Der Lkw setzte seine Fahrt in Richtung Gildehauser Straße fort. Der Radfahrer wurde nach notärztlicher Behandlung an der Unfallstelle ins Krankenhaus gebracht. Die Polizei leitete eine Suche nach dem Lkw ein.