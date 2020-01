Horrido-Fahrplan für 2020 steht

Die Schützenfesttermine des Jahres 2020 in Gronau und Epe auf einen Blick: Schützenverein Nachbarschaft Rentenburg:20. bis 23. Mai: Schützengilde St. Katharina Epe: 21. bis 23. Mai, Biwak am 22. August; Schützenverein Hubertus Epe: Jungschützenfest am 30. Mai, Schützenfest vom 31. Mai bis 2. Juni; Schützengesellschaft Brook-Spechtholtshook Gronau: Kinderfest am 13. Juni, Schützenfest vom 19. bis 21. Juni; Berger Schützenverein Epe: Sommerfest am 20. Juni; Bürgerschützengilde Gronau: 26. bis 29. Juni; Schützenverein Kloster Epe: 10. bis 12. Juli; Schützenverein Buterland-Beckerhook: 18. bis 21. Juli; Bürgerschützengilde St. Georgi Epe:24. bis 27. Juli; Schützenverein Schöttelkotterhook, Tiekerhook, Eßseite: 31. Juli bis 3. August; Fünftes Stadtschützenfest auf dem Festplatz des Schützenvereins Hubertus Epe am Schlamannweg:Stadtkaiser-Jungschützenschießen am 28. August, Stadtkaiserschießen und Festumzug am 29. August.