Der Eperaner Bernard Vischedyk ist immer für eine Anekdote zu haben. Jüngstes Beispiel: Pater Hermann Bickel wurde 80 Jahre alt. Vischedyk gratulierte ihm, natürlich auf Platt. Einige Tage später rief der Pater Vischedyk an und sagte: „Bernard, ik häff mi dautlacht.“ Darauf Bernard Vischedyk: „Hermann, dann häss du ja nen feien Daut hat.“ Und der Pater wiederum: „Ach, du gecken Keärl!“

Der Hintergrund des herzlichen Verhältnisses der beiden Männer liegt darin begründet, dass Bernard Vischedyk die Steyler Missionare – den „Zauberpater“ Hermann Bickel und inzwischen auch Pater Heinz Kulüke – in ihrer Arbeit für die sogenannten Müllkinder auf der philippinischen Insel Cebu finanziell unterstützt. Insgesamt 3120 Euro hat Vischedyk bislang durch den Verkauf seines Buches „Binnendüör“ und durch Spenden an das Projekt überweisen können.

Jüngst hat er auch Post von den Philippinen bekommen: Pater Bickel dankt ihm darin für die Unterstützung und Pater Kulüke berichtet über die Weiterentwicklung der Projekte. Dabei geht es zum einen um die Betreuung, Rehabilitation und Wiedereingliederung von Kindern und Jugendlichen, die sexuell ausgebeutet und zur Prostitution gezwungen werden. Außerdem helfen die Styler Missionare unter anderem mit Umsiedlungsprojekten, Schulungen und Ernährungsprogrammen Menschen, die auf den vier Mülldeponien der Insel Cebu leben und arbeiten.

Bernard Vischedyk verkauft sein Buch „Binnendüör“ – eine Sammlung von Geschichten querbeet aus dem Leben auf Plattdeutsch – für 13,50 Euro. Zwei Euro davon gehen an die Hilfsprojekte der Steyler Missionare. Neuerdings bekommt man das Buch auch in der Buchhandlung Nova Buch in Epe , Merschstraße 9.