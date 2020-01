Gronau -

Alle Sportvereine unter einem Dach – darüber kann sich der Stadtsportverband (SSV) als Dachorganisation der 41 Gronauer Sportvereine nur selten freuen. So geschehen aber am Samstag. Eingebettet in den 30. Ball des Sports nutzte der SSV den Rahmen in der festlich geschmückten Bürgerhalle, um mit 450 Besuchern sein 100-jähriges Bestehen zu feiern.