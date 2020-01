Während einer Chorprobe von Agatissimo wurde die Spende an Maria Detert , Berthold Deitermann und Andreas Leuderalbert vom Brasilienkreis überreicht. Maria Detert ist seit 30 Jahren als Agraringenieurin in Brasilien tätig. Das Geld soll in Projekte zur Förderung der Imkerei, Aufforstung und Schulung von Kleinbauern zur nachhaltigen Landwirtschaft in Brasilien eingesetzt werden.

Agatissimo sind wieder am 8. März um 19.30 Uhr während der Extraschicht in St.-Agatha-Kirche Epe und am 14. April während der Nachteinblicke in Gronau zu hören.