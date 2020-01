Schulabschlüsse für Erwachsene

Gronau -

Erwachsene, die einen höheren Schulabschluss erwerben möchten, haben dazu ab 1. Februar am Driland-Kolleg Gelegenheit. Mit ihrem kostenfreien Angebot stellt die Schule für Erwachsene in Gronau und Ahaus eine ganze Menge bereit: Am Vormittag oder am Abend kann man sich in Gronau durch eine Vertiefung der Sprachkenntnisse auf den Bildungsgang zum Hauptschulabschluss vorbereiten oder direkt zum Mittleren Schulabschluss, der Fachhochschulreife oder dem Abitur durchstarten.