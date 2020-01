Unbekannter lässt Verletzten zurück

Gronau -

Nach einem Unfall am Freitag hat ein beteiligter Autofahrer einen Motorrollerfahrer verletzt zurückgelassen. Wie die Polizei am Montag mitteilte, war ein 19-Jähriger aus Enschede gegen 7.15 Uhr mit seinem Motorroller auf der Enscheder Straße in Richtung Innenstadt unterwegs. An der Einmündung zum Amtsvennweg kam es zur Kollision mit einem entgegenkommenden Auto: Dessen Fahrer hatte mit seinem Wagen von der Enscheder Straße nach links in den Amtsvennweg in Richtung Alstätte abbiegen wollen. Der Autofahrer stieg aus und erkundigte sich nach dem Zustand des Verletzten. Nach Angaben von Zeugen habe der Fahrer daraufhin erklärt, seinen Wagen an die Seite setzen zu wollen. Dann sei er aber eingestiegen und habe sich in Richtung B 54 von der Unfallstelle entfernt. Rettungskräfte brachten den Verletzten in ein Krankenhaus. An der Unfallstelle zurück blieben Teile eines Außenspiegels, die zu einem Mercedes A 160 älterer Bauart gehören. Das Fahrzeug des Unfallflüchtigen war silberfarben lackiert und hatte ein „BOR“- oder ein „AH“- Kennzeichen; es muss Beschädigungen an der