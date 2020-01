Gronau -

Von Klaus Wiedau

Sorgfältig sind die Steine in einem noch erhaltenen Teilstück des Turmrunds geschichtet. „Die sind gut vermörtelt, das hält“, lobt Golüke die Baumeister, die in der Vergangenheit den Bergfried gemauert haben. Die Reste tauchen jetzt in der Hertie-Baugrube aus der Geschichte wieder auf. Und werfen die Frage auf, wie sie dauerhaft zu erhalten sind.