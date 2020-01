Unfallhergang weiter unklar

Gronau -

Auch nach einer Rekonstruktion des Unfallgeschehens durch die Polizei ist weiter unklar, wie es am vergangenen Mittwoch auf der B 54 zu einem Verkehrsunfall mit tödlichem Ausgang gekommen ist. Eine 26-jährige Frau aus Enschede geriet dabei auf die Gegenfahrbahn und kollidierte dort mit dem Wagen eines Steinfurters. Die Polizei sperrte am Sonntagmorgen die Straße im fraglichen Bereich. Das Pro-Digi-Team aus Münster erstellte einen 3-D-Scan der Unfallstelle. Für den Unfallhergang brachte das aber keine neuen Erkenntnisse. „Es ist weiter fraglich, wie die junge Frau am Mittwochabend auf die Gegenfahrbahn geraten ist“, so eine Polizeisprecherin auf Anfrage der WN.