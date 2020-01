Handtasche aus Auto gestohlen

Gronau -

In mehrere Fahrzeuge eingebrochen sind Unbekannte in den vergangenen Tagen in Gronau: Eine Geldbörse entwendeten die Täter am Montag aus einer Handtasche, die in einem parkenden Wagen an der Schiefestraße gelegen hatte. Um an ihre Beute zu kommen, hatten sie eine Seitenscheibe eingeschlagen. Die Tatzeit liegt zwischen 19.25 und 21.05 Uhr; das betroffene Fahrzeug hatte vor einem Jugendzentrum gestanden. Zu einer gleichgelagerten Tat kam es in