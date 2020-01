Bauarbeiten teilweise verzögert

Gronau -

Die Bauarbeiten im Bereich der Kurfürstenstraße verlaufen planmäßig. Das betonte auf Anfrage der WN-Redaktion der Leiter des Fachdienstes Tiefbau, Verkehr und Stadtgrün, André Homölle. Leser hatten sich zuvor an die Redaktion gewandt und von einem gefühlten Stillstand berichtet. Dazu Homölle: „Die Maßnahme soll – wie geplant – zum Sommer 2020 abgeschlossen werden.“ Mit Verzögerungen laufen indes die Arbeiten an der Baustelle im Eper Bereich Schoppenkamp/Riekenmaateweg, so Homölle. Er geht aber davon aus, dass die Arbeiten an der „ewigen Baustelle“ im Frühjahr 2020 beendet sein werden. Aktuell würden letzte Kanäle verlegt, danach folgen Asphaltierungsarbeiten.