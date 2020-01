Gronau -

Auf den Inhalt eines Getränkeautomaten hatten es Unbekannte bei einem Einbruch in eine Gronauer Schule abgesehen. Die Täter hatten sich in der Nacht zum Dienstag Zugang zum Gebäude an der Brändströmstraße verschafft, indem sie eine Scheibe eintraten. Die Einbrecher versuchten im Inneren, den Automaten aufzubrechen. Sie scheiterten jedoch. Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Gronau, 02562 9260.