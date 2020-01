gronau -

Tanz- und Akrobatikszenen im Stile von Riverdance, Lord of the Dance und Stomp bietet das Ensemble von „Night of the Dance“ am 3. Februar (Montag) um 20 Uhr in der Bürgerhalle Gronau. 20 Profitänzer präsentieren ein neues Programm, so die Veranstalter..